Зеленський про обстріли: Росія пішла на ескалацію ударів навмисно, побачивши спроби тиску на Київ

"Потрібна ЧЕСНІСТЬ партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку".

Росія пішла на ескалацію ударів по Україні спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Київ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака “шахедів”, “були постійні хвилі, і жодної години наше небо не було чистим від них”.

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За словами президента, від початку вчорашньої доби і до 9 години ранку Росія випустила понад 850 “шахедів” – саме в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей.

Відбулась одна з найбільших атак проти Кіровоградської області, були ураження також у Києві та області, на Дніпровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині та Івано-Франківщині.

Троє людей були вбиті в Кропивницькому, та троє – на Дніпровщині.

У десятках наших міст і громад зараз продовжують надавати допомогу екстрені служби, ремонтні бригади та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.

“Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить. Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба. Потрібна ЧЕСНІСТЬ партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку”, – заявив він.