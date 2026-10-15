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Зеленський про обстріли: Росія пішла на ескалацію ударів навмисно, побачивши спроби тиску на Київ

"Потрібна ЧЕСНІСТЬ партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку".

Зеленський про обстріли: Росія пішла на ескалацію ударів навмисно, побачивши спроби тиску на Київ
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія пішла на ескалацію ударів по Україні спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Київ. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака “шахедів”, “були постійні хвилі, і жодної години наше небо не було чистим від них”. 

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За словами президента, від початку вчорашньої доби і до 9 години ранку Росія випустила понад 850 “шахедів” – саме в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей.

Відбулась одна з найбільших атак проти Кіровоградської області, були ураження також у Києві та області, на Дніпровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині та Івано-Франківщині. 

Троє людей були вбиті в Кропивницькому, та троє – на Дніпровщині. 

У десятках наших міст і громад зараз продовжують надавати допомогу екстрені служби, ремонтні бригади та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.

“Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить. Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба. Потрібна ЧЕСНІСТЬ партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку”, – заявив він.

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