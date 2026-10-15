​РФ вранці вдарила по Київщині: є руйнування

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Унаслідок ранкової російської атаки на Київську область у Бучанському районі постраждала 66-річна жінка. З уламковими пораненнями обличчя її госпіталізували до лікарні. Також зафіксували пошкодження житлових будинків і пожежі.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Бучанському районі також пошкоджено приватний будинок і загорілися дві господарські споруди. У Вишгородському районі внаслідок атаки виникла пожежа в приватному будинку, ще один зазнав пошкоджень.

Рятувальники ліквідували займання. За наявними даними, інших постраждалих немає.