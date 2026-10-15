​РФ вранці вдарила по Київщині: є руйнування

Унаслідок ранкової російської атаки на Київську область у Бучанському районі постраждала 66-річна жінка. З уламковими пораненнями обличчя її госпіталізували до лікарні. Також зафіксували пошкодження житлових будинків і пожежі.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У Бучанському районі також пошкоджено приватний будинок і загорілися дві господарські споруди. У Вишгородському районі внаслідок атаки виникла пожежа в приватному будинку, ще один зазнав пошкоджень.
Рятувальники ліквідували займання. За наявними даними, інших постраждалих немає.
- Вранці 15 жовтня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками. У Печерському районі уламки впали біля житлового будинку, пошкодивши фасади, вікна та покрівлі кількох будівель. Також загорівся легковий автомобіль, ще дві автівки зазнали пошкоджень. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, двох із них госпіталізували.