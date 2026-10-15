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​Російські обстріли спричинили знеструмлення у 5 областях. Обсяг обмежень становитиме до півтори черги

Без електроенергії залишилась частина абонентів в Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях.

​Російські обстріли спричинили знеструмлення у 5 областях. Обсяг обмежень становитиме до півтори черги
Ілюстративне фото
Фото: EPA

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру нові знеструмлення зафіксували в Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях. У частині регіонів 15 жовтня застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомили в "Укренерго".

Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Обмеження запроваджують, щоб уникнути перевантаження обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами. 

Графіки погодинних відключень можуть охопити всі категорії споживачів, а обсяг обмежень становитиме до півтори черги

Водночас споживання електроенергії зростає. Станом на 9:30 15 жовтня воно було на 1,6% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня. Енергетики закликають українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо з 16:00 до 22:00.

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