Перевірка автомобіля за VIN-кодом безкоштовно: покрокова інструкція

Безкоштовно розшифрувати VIN-код можна за хвилину: потрібні 17 символів номера й онлайн-декодер. Він покаже марку, модель, рік випуску, двигун і комплектацію. Історію авто, обтяження та розшук декодер не показує, їх перевіряють окремо в державних базах.

Що таке VIN-код і що в ньому зашифровано

VIN-код (Vehicle Identification Number) — це унікальний 17-символьний ідентифікатор, який присвоюють кожному автомобілю. Він складається з цифр і латинських літер, крім I, O і Q, щоб їх не плутали з 1 та 0. Структуру визначає міжнародний стандарт ISO 3779, а сам код формує виробник. Перші три символи вказують на країну й виробника, символи з 4 по 9 описують модель, кузов, двигун і трансмісію, а останні вісім містять серійний номер і, не в усіх марок, модельний рік. У північноамериканських авто 9-й символ є контрольною цифрою: її обчислюють за формулою, тому помилка чи підробка в одному знаку зазвичай ламає розрахунок. У європейських моделей цей символ не завжди працює так, а рік випуску шифрують не всі виробники, тому цю дату звіряйте з документами.

Де знайти VIN-код на автомобілі

Код вказано в технічному паспорті (свідоцтві про реєстрацію) і продубльовано на самому авто. Точні місця залежать від марки, але найчастіше його шукають тут:

під лобовим склом з боку водія;

на стійці дверей водія;

у моторному відсіку;

на підлозі під сидінням або килимком;

в арці переднього колеса.

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Код у документах і на кузові має збігатися до символу. Розбіжність або сліди перебитих знаків є вагомою причиною відмовитися від угоди.

Як безкоштовно перевірити VIN-номер автомобіля

Перепишіть 17 символів із техпаспорта або з кузова латиницею, без пробілів. Вставте код у поле пошуку онлайн-декодера. Натисніть «Пошук», і система розпізнає автомобіль. Порівняйте марку, модель, двигун і рік із документами та оголошенням.

Такий декодер є в каталозі EXIST.UA, українського інтернет-магазину автозапчастин, який працює з 2008 року. Введіть код на сторінці безкоштовної перевірки VIN-коду, натисніть «Пошук» і відкрийте розділ «Інформація про автомобіль». Сервіс пов'язаний із каталогом запчастин, тому підбір за VIN і оригінальними каталогами виробників (компанія використовує його з 2010 року) покаже деталі, сумісні з вашою комплектацією. Замовлення можна забрати в одному з 27 автомагазинів у 21 місті України.

Де перевірити історію авто, розшук і обтяження за VIN

Декодер розшифровує лише заводські відомості, а персональні дані власника в такому звіті не відображаються. Дані реєстрації та збіг VIN із документами перевіряють на сайті Головного сервісного центру МВС. Розшук та обтяження уточнюють у територіальному сервісному центрі МВС або в нотаріуса під час угоди. Чинність полісу ОСЦПВ показує база МТСБУ. Історію експлуатації, ДТП і пробіг можуть показати платні сервіси та офіційні дилери марки, якщо дані є в їхніх базах. За попередженням ГСЦ МВС і Кіберполіції, повноцінну перевірку лише онлайн провести неможливо, а пропозиції «пробити за базами» часто виявляються шахрайством. Не передавайте незнайомцям персональні дані та копії документів, а державні сервіси шукайте на доменах gov.ua.

Навіщо перевіряти VIN перед купівлею

Перевірка показує реальні двигун, трансмісію та комплектацію, тому розбіжність з оголошенням видно одразу. Для рідкісних комплектацій підбір за VIN усуває помилки під час замовлення запчастин. Збіг VIN у документах і на кузові та відсутність розшуку й обтяжень знімають головні ризики угоди. Страхові компанії та реєстраційні служби автоматично звіряють VIN, тому помилка в одному символі може призвести до відмови в оформленні полісу ОСЦПВ або реєстрації авто. Якщо код на кузові не збігається з документами, не завершуйте угоду й зверніться до сервісного центру МВС, де його звірять з даними реєстрації.

Висновок

VIN-код дає змогу за хвилину дізнатися, що саме ви купуєте або яку деталь замовляєте. Технічні дані покаже безкоштовний декодер, а історію та юридичну чистоту авто перевіряйте в державних базах перед оплатою.