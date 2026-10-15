​У Полтаві ворожий БпЛА влучив неподалік школи

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У Полтаві внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено вікна школи. Вибухова хвиля вибила скління в закладі освіти, поблизу якого зафіксували влучання.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Також відомо про одну травмовану людину. На момент атаки діти та працівники школи перебували в укритті. Вони не постраждали.

Наразі на місці триває ліквідація наслідків атаки. Інформацію уточнюють.