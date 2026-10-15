​У Полтаві ворожий БпЛА влучив неподалік школи

У Полтаві внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено вікна школи. Вибухова хвиля вибила скління в закладі освіти, поблизу якого зафіксували влучання.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Також відомо про одну травмовану людину. На момент атаки діти та працівники школи перебували в укритті. Вони не постраждали.
Наразі на місці триває ліквідація наслідків атаки. Інформацію уточнюють.
- 15 жовтня російські війська атакували два промислові підприємства в Полтавському та Миргородському районах Полтавської області. Внаслідок удару по газовидобувному об’єкту пошкоджено технологічне обладнання та виникла пожежа, роботу підприємства призупинили.
- За уточненими даними, поранення середньої тяжкості дістав чоловік.