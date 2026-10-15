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​У Полтаві ворожий БпЛА влучив неподалік школи

Попередньо, є травмований.

​У Полтаві ворожий БпЛА влучив неподалік школи
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

У Полтаві внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено вікна школи. Вибухова хвиля вибила скління в закладі освіти, поблизу якого зафіксували влучання.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

 Також відомо про одну травмовану людину. На момент атаки діти та працівники школи перебували в укритті. Вони не постраждали.

Наразі на місці триває ліквідація наслідків атаки. Інформацію уточнюють.

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