«Повернись живим» передав військовим 80 перехоплювачів реактивних дронів

Передані БпЛА є тестовими зразками, які перевірятимуть у бойових умовах

Фонд «Повернись живим» передав Силам оборони України 80 дронів-перехоплювачів нового покоління загальною вартістю 13,6 млн грн. Про це фонд повідомив у Facebook.

У фонді зазначили, що це перша публічна передача таких перехоплювачів, хоча раніше військовим уже передавали подібні засоби. Нові зразки випробовуватимуть разом із перехоплювачами інших виробників. Це має допомогти порівняти їхні можливості та визначити характеристики, необхідні для ефективної протидії російським реактивним безпілотникам, зазначили в організації.

У «Повернись живим» також повідомили, що з вересня 2026 року фонд у межах проєкту «Дронопад» законтрактував кілька сотень експериментальних перехоплювачів від різних виробників. За даними органзації, перші результати їхнього застосування вже є.

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Після бойових випробувань найрезультативніші зразки доопрацьовуватимуть, кодифікуватимуть і сертифікуватимуть. Надалі вони можуть перейти до серійного виробництва. Це дасть змогу масштабувати застосування таких засобів у війську та знизити їхню виробничу вартість, зазначили у фонді.

«При виборі засобів ми оцінюємо не тільки їхню швидкість, вантажопідйомність, час у повітрі чи максимальну висоту. Ми думаємо наперед: аналізуємо перспективи швидкого масштабування виробництва, перепідготовки пілотів та можливість безперебійного постачання необхідних компонентів», — зазначили у команді «Дронопаду».

У «Повернись живим» нагадали, що подібний підхід застосовували раніше під час випробувань перехоплювачів поршневих дронів, які зрештою дали результат. Тепер робота зосереджена на пошуку ефективних рішень для протидії реактивним повітряним цілям.

Нагадаємо, фонд «Повернись живим» у рамках проєкту «Дронопад» цільово залучив понад 180 млн грн для захисту критичної інфраструктури на півдні України. Зокрема йдеться про порти та морські шляхи.