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Правоохоронці заблокували ще 7 каналів підпільного збуту зброї в Україні

Серед вилученого – новітні російські зразки автоматів АК-12, гранатомети, саморобні бомби, вибухівка та набої різного калібру.

Правоохоронці заблокували ще 7 каналів підпільного збуту зброї в Україні
Один із затриманих підозрюваних
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила, що спільно з ДБР та Національною поліцією ліквідувала ще сім каналів нелегального продажу зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

За даними пресслужби СБУ, затримали організаторів оборудок, які збували засоби ураження, зокрема ті, що вивезли із прифронтових районів та зони бойових дій.

Серед вилученого – новітні російські зразки автоматів АК-12, гранатомети, саморобні бомби, вибухівка та набої різного калібру.

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У Києві викрили двох ділків на розкраданні комплектуючих до військової техніки, зокрема прилади нічного бачення, оптичні приціли, дозиметри та двигуни. Як з’ясувало розслідування, фігуранти діяли за координацією іноземного замовника – підсанкційного торгівця зброєю. Ним виявився уродженець однієї з країн Східної Європи. Він причетний до прихованих поставок засобів ураження з КНДР до Росії.

Встановили, що за вказівками «збройного барона» обидва його спільники підробляли техпаспорти викраденого майна і продавали його під виглядом нової продукції. Для пошуку клієнтів ділки «втемну» використовували особисті зв’язки на ремонтних базах військової техніки та інших оборонних об’єктах. Під час обшуків у затриманих вилучено понад сотню комплектуючих, які наразі передано на баланс однієї з механізованих бригад ЗСУ.

Знайдені під час обшуків докази
Фото: СБУ
Знайдені під час обшуків докази

На Буковині контррозвідка СБУ викрила одразу двох підпільних торговців озброєнням та вибуховими речовинами. Серед них – місцевий безробітний, який обладнав «цех» із переробки стартових пістолетів на бойові у підвалі власного будинку.

Крім цього, у Чернівцях підозру отримав заступник командира самохідного артдивізіону ЗСУ, який переправляв засоби ураження із зони бойових дій до західного регіону під виглядом посилок. Для їхнього транспортування військовий «втемну» використовував знайомих водіїв автобусів. У такий спосіб фігурант намагався вивезти з передової і продати 390 кг вибухівки, у тому числі понад 40 кг пластиду, а також підривачі.

На Черкащині викрили депутата сільради, який облаштував два бойові схрони – у власному гаражі та у підвалі навчального закладу. Під час обшуків у зловмисника вилучено два кілограми тротилу, майже тисячу набоїв різного калібру, ручний протитанковий гранатомет, міну, два автомати і партію бойових гранат.

У Вінниці затримали контрактника, який вирішив «заробити» на торгівлі трофейною зброєю. Співробітники СБУ затримали його «на гарячому», коли він намагався продати два російські автомати Калашникова – АК-12 та АК-74.

В Одесі під час продажу саморобних вибухових пристроїв затримали місцевого рецидивіста, який раніше відбував тюремний строк за крадіжку. Крім СВП фігурант сподівався продати електродетонатори для вибухівок та порохові заряди. Для пошуку клієнтів використовував особисті зв’язки з кримінального минулого.

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У Дніпрі затримали киянина, який намагався збути шість автоматів Калашникова різної модифікації та майже 3,5 тисячі набоїв до них. Встановилищо для зберігання стрілецької зброї ділок обладнав схрон в орендованому будинку на Київщині, звідки доставляв «замовлення» до прифронтового міста.

Знайдена під час обшуків зброя
Фото: СБУ
Знайдена під час обшуків зброя

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

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