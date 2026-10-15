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Прем’єр Швеції підтримав удари України по російських нафтопереробних заводах

Ульф Крістерссон висловив жаль через угоду США та Росії щодо дизелю.

Прем’єр Швеції підтримав удари України по російських нафтопереробних заводах
Ульф Крістерссон
Фото: Уряд Швеції

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах, наголосивши на необхідності скорочувати доходи Росії від експорту. Також він розкритикував домовленість США та РФ про постачання російського дизельного пального.

Про це Крістерссон заявив перед початком зустрічі лідерів ЄС, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про ставлення до атак на російські НПЗ, шведський прем’єр сказав, що їх необхідно підтримувати, аби обмежити кошти, які Москва отримує від експорту. 

Крістерссон також висловив жаль через укладення дизельної угоди між Вашингтоном і Москвою. Він додав, що Швеція поділяє позицію президента Володимира Зеленського щодо цієї домовленості.

"Будь-який крок, що допомагає росіянам збільшити фінансування війни, – це поганий знак", – наголосив глава шведського уряду.

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