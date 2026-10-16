Кличко заявив, що наразі у Києві є майже 4400 укриттів різних типів та форм власності

У Києві сьогодні є майже 4400 укриттів різних типів та форм власності. У 2022-2026 роках місто спрямувало на будівництво, ремонт і облаштування укриттів близько 7 млрд грн.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Сьогодні на колегії КМДА доручив главам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. І не займатися саботажем цього питання», - написав київський мер у телеграмі.

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Він додав, що у окремих мікрорайонах не достатня кількість облаштованих укриттів у пішій доступності. Тому негайним завданням для голів районів, які є розпорядниками коштів, що виділяє місто, є збільшення кількості та належне облаштування сховищ.

За словами Кличка, місто спільно з ДСНС і райадміністраціями регулярно перевіряє укриття, зокрема за зверненнями мешканців, і глави районів повинні оперативно реагувати на всі звернення та усувати недоліки.

Щодо мобільних укриттів, то минулого року райони, як написав мер, отримавши на це кошти, укриттів не встановили і кошти повернулися в міський бюджет. Цього року із запитом грошей на встановлення мобільних укриттів не зверталися, зауважив він.

Перші 14 мобільних укриттів найближчим часом встановить «Київпастранс» на зупинках громадського транспорту. Крім цього, місто звернулося до бізнесу по допомогу. Перше укриття за кошти меценатів вчора встановили на Берестейському проспекті, поруч із зупинкою кількох маршрутів тролейбусів «Парк Івана Багряного».

«Доручив главам районів не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів. І перерозподілити кошти в межах бюджету, виділеного районам. Ігнорування питання розцінюватиму як саботаж», - зазначив Кличко.