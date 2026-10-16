У США підліток застрелив трьох дітей і вчителя в початковій школі

У штаті Орегон (США) 16-річний підліток застрелив трьох дітей і вчителя в початковій школі, після чого його вбив випадковий свідок.

Про це повідомив BBC.

Як розповів начальник поліції міста Бенд Майк Кранц, у четвер удень підозрюваний (його ім’я поки не розголошується) проник до початкової школи “Сільвер-Рейл” (Silver Rail Elementary School), вистріливши в замкнені двері.

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За словами Кранца, підлітка застрелив місцевий житель, який “переслідував його до школи і вступив із ним у протистояння”.

Загиблим дітям було 5, 8 та 11 років. Семирічну дитину та 54-річного вчителя госпіталізували в критичному стані. Наразі невідомо, чи був нападник якось пов’язаний із цією школою.

За словами поліції, нападником виявився 16-річний місцевий підліток, проте жодних додаткових подробиць про нього чи осіб постраждалих правоохоронці не повідомили.

У поліції зазначили, що до них надійшов дзвінок від людини, яка повідомила: невідомий зловмисник стріляє по її автомобілю з довгоствольної зброї. На оприлюднених фотографіях з місця події видно червоний пікап зі слідами від куль.

Через кілька хвилин до служби порятунку (911) надійшли повідомлення про те, що нападник увійшов до будівлі школи.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у 2022 році в школі встановили нові двері в навчальних класах, які можна замкнути одним рухом перемикача.

Як повідомила поліція, один із випадкових свідків побачив початок стрілянини, кинувся слідом за нападником у будівлю школи й застрелив його. Через три хвилини на місце події прибули перші поліцейські. Вони підтвердили, що нападника вбито, після чого обстежили приміщення школи.

Згідно з Базою даних стрілянин у школах (K-12 School Shooting Database), минулого року в американських школах сталося 235 інцидентів зі стріляниною, а від початку цього року – щонайменше 140.