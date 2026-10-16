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Уночі чотири дрони порушили повітряний простір Молдови

Усі апарати згодом полетіли у напрямку України. 

Уночі чотири дрони порушили повітряний простір Молдови
Ілюстративне фото
Фото: TV8

У ніч на 16 жовтня чотири дрони порушили повітряний простір Молдови.

Як пише NewsMaker, про це повідомляє міноборони Молдови. Також на заліт дронів відреагував глава оборонного відомства країни Анатолій Носатий. 

Перший повітряний об'єкт увійшов до повітряного простору країни о 23:02 з боку населеного пункту Тимкове Одеської області України у напрямку Іванівки. О 23:20 об'єкт залишив повітряний простір у районі населеного пункту Бронниця Могилів-Подільського району України.

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Другий залетів о 03:37 з боку Старокозачого (Україна) у напрямку села Тудора (Молдова). О 03:38 він залишив повітряний простір країни тією ж траєкторією.

Третє порушення повітряного простору зафіксували о 03:46 у напрямку Могилів-Подільський (Україна) — Атаки (Молдова). О 03:48 об'єкт залишив повітряний простір Молдови у районі села Хедереуць Окницького району.

Також о 05:59 системи спостереження за повітряним простором Молдови зафіксували ще один безпілотний літальний апарат, що рухався з боку населеного пункту Староказаче (Україна) у напрямку села Кеплани (Молдова). О 06:00 безпілотник залишив повітряний простір Молдови біля села Оленешти. О 06:09 апарат повторно увійшов до повітряного простору Молдови в районі села Пуркар Штефан-Водського району. О 06:10 він залишив повітряний простір країни в районі Дністровська (придністровська ділянка), попрямувавши у бік населеного пункту Градениці (Україна).

Вранці міністр оборони країни Анатолій Носатий написав, що хоча всі дрони залишили територію країни за короткий час, це не означає, що такі вторгнення не становили небезпеки.

«Будь-яке порушення національного повітряного простору створює ризик для безпеки громадян. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Я засуджую кожен випадок такого порушення, що загрожує національній безпеці», – повідомив він.

  • Дрони неодноразово залітали до Молдови. Нещодавно в країні один апарат впав і вибухнув, хоча тоді порушення повітряного простору не фіксували. 
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