Місія ООН в Афганістані повідомляє про жорстоке поводження Талібану

Інциденти були пов'язані з порушеннями правил носіння хіджабу, обмеженням борід та зачісок тощо.

Місія ООН з допомоги Афганістану (UNAMA) заявила, що протягом тримісячного періоду задокументовано 443 свавільні арешти та затримання, а також 97 випадків жорстокого поводження з боку талібану.

Про це пише Reuters.

Інциденти були пов'язані з ймовірними порушеннями правил носіння хіджабу жінками, обмеженнями щодо борід та зачісок, обов'язковою відвідуваністю молитов та забороною на музику.

Реклама

Коли таліби повернулися до влади п'ять років тому, на тлі виведення США та їхніх союзників, вони пообіцяли правити більш ліберально, ніж наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років. Проте були запроваджені значні обмеження для жінок та дівчат.

У звіті ООН зафіксовано чотири вбивства та 14 свавільних затримань колишніх членів афганських сил безпеки, незважаючи на загальну амністію, оголошену після повернення Талібану до влади у 2021 році.

Речник Талібану Забіулла Муджахід відкинув ці висновки та заявив, що затримання були законними.

Зазначається, що внаслідок транскордонних інцидентів протягом кварталу загинуло 13 цивільних осіб та 20 осіб отримали поранення. Також відомо про призупинення діяльності кількох ЗМІ, а афганським жінкам, як і раніше, заборонено перебувати у приміщеннях ООН.