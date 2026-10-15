Зеленський приїхав до Брюсселя для участі в засіданні Євроради

Cmогодні у нього заплановані важливі зустрічі з Генсеком НАТО, президентом Франції та премʼєр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії.

Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що сьогодні у нього заплановані важливі зустрічі з Генсеком НАТО, президентом Франції та премʼєр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Також він матиме аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа.

На завтра заплановані зустрічі з президентами Євроради та Єврокомісії і з премʼєр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.

"Ми всі в Європі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І для цього потрібні сигнали сили – більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України. Зараз особливо важливо діяти разом, щоб захистити життя", - наголосив Зеленський.