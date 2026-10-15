Зеленський приїхав до Брюсселя для участі в засіданні Євроради

Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами.
Про це він повідомив у Telegram.
Зеленський зазначив, що сьогодні у нього заплановані важливі зустрічі з Генсеком НАТО, президентом Франції та премʼєр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Також він матиме аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа.
На завтра заплановані зустрічі з президентами Євроради та Єврокомісії і з премʼєр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.
"Ми всі в Європі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І для цього потрібні сигнали сили – більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України. Зараз особливо важливо діяти разом, щоб захистити життя", - наголосив Зеленський.
- Як повідомлялося, в Брюсселі 15-16 жовтня відбудеться саміт лідерів ЄС. Вони зосередяться на економічних викликах, зокрема цінах на енергоносії. Однією з головних тем буде наступний семирічний бюджет ЄС. Також йтиметься про підтримку України, російські гібридні атаки в Європі, питання міграції і ситуації на Близькому Сході.