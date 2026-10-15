Екслідера найбільшої юніоністської партії Північної Ірландії засудили до 15 років за сексуальні злочини проти дітей

Колишнього лідера найбільшої юніоністської партії Північної Ірландії Джеффрі Дональдсона засудили до 15 років ув’язнення за вчинені в минулому злочини сексуального характеру щодо неповнолітніх.
Про це повідомляє Reuters.
У червні 63-річного Дональдсона визнали винним в одному епізоді зґвалтування, 13 епізодах дій сексуального характеру та чотирьох епізодах грубих непристойних дій стосовно двох жінок. Злочини були скоєні в період між 1985 і 2008 роками.
Ця справа стала однією з найбільш резонансних за останній час у цьому регіоні, що перебуває під управлінням Великої Британії.
Суддя назвав дії Дональдсона “катастрофічним падінням в безодню ганьби”.
Хто такий Джеффрі Дональдсон
Дональдсон був одним із найвідоміших політиків Північної Ірландії та законодавцем, який найдовше засідав у британському парламенті.
У 2016 році покійна королева Єлизавета посвятила його в лицарі за політичні заслуги. Лише за два місяці до свого арешту він відіграв ключову роль у переговорах щодо важливої торговельної угоди, укладеної після виходу Великої Британії з ЄС (Brexit).
Політика заарештували у березні 2024 року, він з червня перебував в ув’язненні в очікуванні вироку. Дональдсон відкинув усі звинувачення й має намір оскаржити рішення суду.
Через два дні після того, як його було визнано винним, Дональдсон попросив позбавити його лицарського звання. Політик також пішов у відставку з посади лідера Демократичної юніоністської партії.
Додамо, присяжні дійшли висновку, що дружина Дональдсона, Елеонор, сприяла своєму чоловікові у вчиненні дій, що стали предметом звинувачення. Вона також відкидає висунуті проти неї звинувачення. У вересні суд визнав її нездатною постати перед судом через проблеми з психічним здоров’ям.