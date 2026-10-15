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Ле Пен: Франція перебуває у “небезпечній ситуації” і більше не може фінансувати Україну

Під небезпечною ситуацією ультраправа політикиня мала на увазі високий дефіцит бюджету та слабке економічне зростання країни.

Ле Пен: Франція перебуває у “небезпечній ситуації” і більше не може фінансувати Україну
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Франція більше не може фінансувати Україну через “небезпечний” стан другої за величиною економіки єврозони.

Про це заявила кандидатка в президенти країни від ультраправих Марін Ле Пен, пише France24.

“Ми більше не можемо фінансувати Україну”, – сказала Ле Пен журналістам у Брюсселі.

Вона додала, що сьогодні Франція перебуває в “надзвичайно небезпечній ситуації”, маючи на увазі високий дефіцит бюджету та слабке економічне зростання країни.

  • Марін Ле Пен виключила надання фінансової допомоги Києву ще у вересні. У разі її перемоги на виборах президента, вона обіцяє організувати мирну конференцію, учасниками якої стануть Росія, Україна та інші європейські країни, зокрема Німеччина й Польща.
  • Неформальна лідерка Національного об'єднання Марін Ле Пен упевнено очолює рейтинг кандидатів у президенти Франції. І хоча країну майже гарантовано очікує другий тур, цього разу ставка на об'єднання електорату навколо поміркованішої фігури може не спрацювати. Перемогу Ле Пен в Україні переважно розглядають як вкрай небажаний і загрозливий сценарій. Більше про це у матеріалі LB.ua "Французький виклик для України: чого очікувати в разі перемоги Ле Пен?".
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