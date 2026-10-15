Ле Пен: Франція перебуває у “небезпечній ситуації” і більше не може фінансувати Україну

Франція більше не може фінансувати Україну через “небезпечний” стан другої за величиною економіки єврозони.
Про це заявила кандидатка в президенти країни від ультраправих Марін Ле Пен, пише France24.
“Ми більше не можемо фінансувати Україну”, – сказала Ле Пен журналістам у Брюсселі.
Вона додала, що сьогодні Франція перебуває в “надзвичайно небезпечній ситуації”, маючи на увазі високий дефіцит бюджету та слабке економічне зростання країни.
- Марін Ле Пен виключила надання фінансової допомоги Києву ще у вересні. У разі її перемоги на виборах президента, вона обіцяє організувати мирну конференцію, учасниками якої стануть Росія, Україна та інші європейські країни, зокрема Німеччина й Польща.
- Неформальна лідерка Національного об'єднання Марін Ле Пен упевнено очолює рейтинг кандидатів у президенти Франції. І хоча країну майже гарантовано очікує другий тур, цього разу ставка на об'єднання електорату навколо поміркованішої фігури може не спрацювати. Перемогу Ле Пен в Україні переважно розглядають як вкрай небажаний і загрозливий сценарій. Більше про це у матеріалі LB.ua "Французький виклик для України: чого очікувати в разі перемоги Ле Пен?".