Ле Пен: Франція перебуває у “небезпечній ситуації” і більше не може фінансувати Україну

Під небезпечною ситуацією ультраправа політикиня мала на увазі високий дефіцит бюджету та слабке економічне зростання країни.

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Франція більше не може фінансувати Україну через “небезпечний” стан другої за величиною економіки єврозони.

Про це заявила кандидатка в президенти країни від ультраправих Марін Ле Пен, пише France24.

“Ми більше не можемо фінансувати Україну”, – сказала Ле Пен журналістам у Брюсселі.

Вона додала, що сьогодні Франція перебуває в “надзвичайно небезпечній ситуації”, маючи на увазі високий дефіцит бюджету та слабке економічне зростання країни.