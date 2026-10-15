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Колумбійці вперше вийшли з протестами проти політики правого президента

Мільйонера Абелардо де ла Еспріелью підтримують США.

Колумбійці вперше вийшли з протестами проти політики правого президента
Протести у Боготі
Фото: EPA/UPG

Тисячі колумбійців учора вийшли на вулиці міст у всій країні, протестуючи проти політики нового президента – правого політика Абелардо де ла Еспріельї.

Про це повідомляє France24.

Це перші демонстрації відтоді, як у серпні де ла Еспріелья обійняв посаду, пообіцявши боротися зі злочинністю та викорінити “наркотерористів”.

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У Боготі на мітинг, очолюваний колишнім лівим президентом Густаво Петро, зібралися представники профспілок, корінні народи Колумбії, студенти та феміністки.

Петро очолював першу в історії Колумбії адміністрацію лівого спрямування. За час її правління було розширено безкоштовний доступ до державних університетів, забезпечено рекордне підвищення мінімальної заробітної плати та покращено умови праці для найманих працівників.

Представники лівих сил побоюються, що ці здобутки опинилися під загрозою через його наступника – мільйонера, якого підтримують США і який є частиною правої хвилі, що охоплює Латинську Америку за підтримки Вашингтона.

Більше про Де ла Еспріелью

Юрист за фахом Де ла Еспрієлья – один із найбільш суперечливих колумбійських лідерів сучасності. Консерватори вітають його рішучу боротьбу проти партизанських угруповань, які відмовилися скласти зброю десять років тому, коли розформували потужну повстанську армію FARC.

Критики ж звинувачують президента в тому, що він ставить під загрозу крихкий мирний процес у країні, зазіхає на права меншин і демонструє схильність до авторитаризму.

Правий президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья
Фото: EPA/UPG
Правий президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья

Напередодні маршів Де ла Еспрієлья видав указ, що надає владі ширші повноваження для придушення демонстрацій у випадках завдання шкоди майну або блокування вулиць.

Його погрозу застосувати силу проти демонстрантів розкритикували. Протестувальники також висловили рішуче несхвалення зовнішньої політики Де ла Еспріельї. Він відновив дипломатичні відносини з Ізраїлем, які Петро розірвав через ізраїльський наступ у Смузі Гази. Де ла Еспрієлья також є палким союзником США, тому на вулицях столиці протестувальники спалили американський прапор, тоді як інші розмахували палестинськими.

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