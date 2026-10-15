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У Швеції провалилося голосування за лідерку соціал-демократів на посаду прем’єра

Якщо парламент не зможе затвердити главу уряду після чотирьох спроб, у країні мають призначити нові вибори.

У Швеції провалилося голосування за лідерку соціал-демократів на посаду прем’єра
Магдалена Андерссон
Фото: EPA/ UPG

Парламент Швеції відхилив кандидатуру лідерки соціал-демократів Магдалени Андерссон на посаду прем’єр-міністерки. Голосування відбулося 15 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

На парламентських виборах 13 вересня чотири лівоцентристські опозиційні партії сукупно здобули 176 місць у Риксдазі, тоді як правий блок чинного прем’єра Ульфа Крістерссона отримав 173. 

Попри перевагу в парламенті, опозиційні сили досі не дійшли згоди щодо складу майбутнього уряду. Під час голосування кандидатуру Андерссон підтримали лише представники її Соціал-демократичної партії. Інші політичні сили проголосували проти.

Після голосування Андерссон заявила, що ще від вечора виборів очікувала тривалого процесу формування уряду та кількох спроб обрати прем’єра.

Наступним кандидатом на посаду глави уряду, ймовірно, стане Ульф Крістерссон, лідер Поміркованої коаліційної партії. Однак наразі немає чітких ознак того, що він зможе заручитися підтримкою парламентської більшості. У такому разі питання формування уряду згодом знову може повернутися до Андерссон.

  • Це голосування стало першим із чотирьох можливих раундів обрання прем’єра. Якщо парламент не зможе затвердити главу уряду після чотирьох спроб, у країні мають призначити нові вибори.
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