У Стамбулі внаслідок повені загинуло дві людини

У місті випали найсильніші зливи за останні 84 роки.

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У Стамбулі двоє людей загинули внаслідок сильної повені, спричиненої найпотужнішими зливами за останні 84 роки.

Про це повідомляє BBC.

14-річний підліток загинув від ураження електричним струмом, наступивши в калюжу. Триває розслідування його смерті. Окрім того, 34-річний чоловік, намагаючись перейти дорогу, послизнувся, впав і вдарився головою об тротуар.

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У мерії повідомили, вдалося врятувати майже 600 осіб, які опинилися в пастці. У деяких районах міста автомобілі опинилися під водою.

Подекуди у Стамбулі випала одна сьома частина середньорічної норми опадів.

Очікується, що дощ триватиме й надалі, тому сьогодні і завтра школи не працюватимуть. Губернатор Стамбула Давут Гюль закликав місцевих жителів не виходити з дому без нагальної потреби.

Повінь також вплинула на авіасполучення: 46 літаків не змогли здійснити посадку в аеропортах Стамбула.