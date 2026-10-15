​Естонія надасть Україні додаткові 10 млн євро в межах ініціативи PURL

Міхал висловив сподівання, що інші члени Альянсу також знайдуть можливості збільшити свої внески.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Естонія надасть додаткові 10 млн євро на підтримку України в рамках ініціативи НАТО PURL.

Про це він сказав на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомила пресслужба естонського уряду.

За словами Міхала, дії Росії та збільшення кількості гібридних атак спрямовані на те, щоб відвернути увагу від підтримки України. Він наголосив, що союзники спільно реагуватимуть на дії Росії та продовжать допомагати Україні.

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"Цього року наша військова допомога Україні становить 0,28% ВВП. Минулого року цей показник становив 0,35%. Ми також надали Україні 21 млн євро в межах ініціативи PURL і незабаром виділимо на цей механізм ще 10 млн євро", - зазначив Міхал.

Він також висловив сподівання, що інші члени Альянсу також знайдуть можливості збільшити свої внески.

Міхал додав, що членство України в НАТО стало би для неї "найнадійнішою довгостроковою гарантією безпеки та було б вигідним для всіх союзників".