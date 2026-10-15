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ФСБ повідомила про затримання громадянина Швеції неподалік кордону

Він нібито служив в “Айдарі” і в’їхав до Росії, маючи намір здійснити “диверсії та терористичні акти на військових об’єктах”.

ФСБ повідомила про затримання громадянина Швеції неподалік кордону
Фото: EPA/UPG

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання громадянина Швеції в Себезькому районі Псковської області – неподалік від кордонів із Білоруссю та Латвією.

Про це повідомляють Euronews.

Його звинувачують у тому, що він в’їхав до Росії під приводом вступу до лав російської армії, маючи намір здійснити “диверсії та терористичні акти на військових об’єктах”.

У ФСБ нібито встановили, що із лютого по червень затриманий був командиром підрозділу безпілотників у 24-му окремому штурмовому батальйоні українського підрозділу “Айдар”.

Як заявляють у російській спецслужбі, він визнав, що служив у цьому підрозділі. У ФСБ додають про наявність документів, які підтверджують його участь у бойових діях проти російських сил. Затриманому загрожують "звинувачення" в незаконному перетині кордону та організації діяльності терористичної організації. 

Ім’я чоловіка не називають. Офіційний Стокгольм ситуацію наразі не прокоментував.

  • Кілька днів тому у Сахалінській області Росії заарештували журналіста з Японії, співробітника газети "Хоккайдо Сімбун". Чоловік нібито “збирав відомості про обороноздатність Росії й обвинувачується у шпигунстві”.
  • Колишній президент Дмитро Медведєв закликав Москву поповнити “обмінний фонд” західними громадянами, щоб використовувати їх для обміну на росіян, які утримуються за кордоном.
  • Таку заяву він зробив, коментуючи арешт у Чорногорії Михайла Звінчука – кремлівського пропагандиста й засновника Telegram-каналу “Рибар”, близького до російських військових і спецслужб.
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