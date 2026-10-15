ФСБ повідомила про затримання громадянина Швеції неподалік кордону

Він нібито служив в “Айдарі” і в’їхав до Росії, маючи намір здійснити “диверсії та терористичні акти на військових об’єктах”.

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання громадянина Швеції в Себезькому районі Псковської області – неподалік від кордонів із Білоруссю та Латвією.

Про це повідомляють Euronews.

Його звинувачують у тому, що він в’їхав до Росії під приводом вступу до лав російської армії, маючи намір здійснити “диверсії та терористичні акти на військових об’єктах”.

У ФСБ нібито встановили, що із лютого по червень затриманий був командиром підрозділу безпілотників у 24-му окремому штурмовому батальйоні українського підрозділу “Айдар”.

Як заявляють у російській спецслужбі, він визнав, що служив у цьому підрозділі. У ФСБ додають про наявність документів, які підтверджують його участь у бойових діях проти російських сил. Затриманому загрожують "звинувачення" в незаконному перетині кордону та організації діяльності терористичної організації.

Ім’я чоловіка не називають. Офіційний Стокгольм ситуацію наразі не прокоментував.