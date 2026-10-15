ФСБ повідомила про затримання громадянина Швеції неподалік кордону

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання громадянина Швеції в Себезькому районі Псковської області – неподалік від кордонів із Білоруссю та Латвією.
Про це повідомляють Euronews.
Його звинувачують у тому, що він в’їхав до Росії під приводом вступу до лав російської армії, маючи намір здійснити “диверсії та терористичні акти на військових об’єктах”.
У ФСБ нібито встановили, що із лютого по червень затриманий був командиром підрозділу безпілотників у 24-му окремому штурмовому батальйоні українського підрозділу “Айдар”.
Як заявляють у російській спецслужбі, він визнав, що служив у цьому підрозділі. У ФСБ додають про наявність документів, які підтверджують його участь у бойових діях проти російських сил. Затриманому загрожують "звинувачення" в незаконному перетині кордону та організації діяльності терористичної організації.
Ім’я чоловіка не називають. Офіційний Стокгольм ситуацію наразі не прокоментував.
- Кілька днів тому у Сахалінській області Росії заарештували журналіста з Японії, співробітника газети "Хоккайдо Сімбун". Чоловік нібито “збирав відомості про обороноздатність Росії й обвинувачується у шпигунстві”.
- Колишній президент Дмитро Медведєв закликав Москву поповнити “обмінний фонд” західними громадянами, щоб використовувати їх для обміну на росіян, які утримуються за кордоном.
- Таку заяву він зробив, коментуючи арешт у Чорногорії Михайла Звінчука – кремлівського пропагандиста й засновника Telegram-каналу “Рибар”, близького до російських військових і спецслужб.