Трамп: у США не транслюватимуть у прямому ефірі страту ексвійськового Хасана

Пентагон не транслюватиме у прямому ефірі страту колишнього американського військового Нідаля Маліка Хасана, який у 2009 році вбив 13 військовослужбовців.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

Він нагадав, що колишній майор армії США Хасан убив 13 осіб, зокрема вагітну військовослужбовицю, а також завдав тяжких поранень ще 32 людям.

"Я вважаю, що публічна трансляція страти могла б стати потужним стримувальним фактором, адже світ би побачив, як Америка чинить із терористами та такими покидьками, як Хасан. Проте багато добрих і порядних людей воліли б не дивитися на його смерть - ні в прямій трансляції, ні в будь-який інший спосіб", - зазначив Трамп.

За його словами, Хасана стратять, як і заплановано, через розстріл, але це не транслюватиметься.

"Водночас найближчі родичі жертв, якщо забажають, зможуть бути присутніми на страті особисто", - додав Трамп.