Трамп: у США не транслюватимуть у прямому ефірі страту ексвійськового Хасана

Пентагон не транслюватиме у прямому ефірі страту колишнього американського військового Нідаля Маліка Хасана, який у 2009 році вбив 13 військовослужбовців.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп.
Він нагадав, що колишній майор армії США Хасан убив 13 осіб, зокрема вагітну військовослужбовицю, а також завдав тяжких поранень ще 32 людям.
"Я вважаю, що публічна трансляція страти могла б стати потужним стримувальним фактором, адже світ би побачив, як Америка чинить із терористами та такими покидьками, як Хасан. Проте багато добрих і порядних людей воліли б не дивитися на його смерть - ні в прямій трансляції, ні в будь-який інший спосіб", - зазначив Трамп.
За його словами, Хасана стратять, як і заплановано, через розстріл, але це не транслюватиметься.
"Водночас найближчі родичі жертв, якщо забажають, зможуть бути присутніми на страті особисто", - додав Трамп.
- Хасан – військовий психіатр, який застрелив 13 неозброєних американських військовослужбовців на військовій базі Форт-Худ. Минулого тижня Пентагон оголосив, що публічно транслюватиме страту Хасана, призначену на 3 грудня. Однак, цей план розкритикували як законодавці від обох партій, так і релігійні лідери.
- Президент США Трамп заявив, що “цілком” підтримує ідею прямої трансляції. Після цього 72 американські генерали, адмірали та інші високопоставлені військові у відставці звернулися до президента, уряду та представників у Конгресі з листом. Вони закликали не транслювати страту в прямому ефірі.