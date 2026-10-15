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Чехія не передаватиме Україні літаки L-159

У чеському Генштабі це питання назвали закритим.

Чехія не передаватиме Україні літаки L-159
Бойовий літак Aero L-159 ALCA чеських ВПС під час навчань НАТО, 5 листопада 2013 року
Фото: EPA/UPG

Передання чеських літаків L-159 Україні наразі є закритим питанням.

Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Мирослав Главач, передають Ceske Noviny.

За його словами, уряд країни ухвалив відповідне рішення, тому це питання більше не перебуває на порядку денному. Главач також зауважив, що потреби української армії швидко змінюються, тож за час від початку обговорень Україна могла знайти інші технологічні рішення для виконання своїх завдань.

Можливість передання декількох літаків L-159 для боротьби з ворожими безпілотниками обговорювали на початку цього року після візиту президента Чехії Петера Павела до Києва. Колишній начальник Генштабу Карел Ржехка зазначав, що країна могла б надати до чотирьох таких літаків без шкоди для власної безпеки. Однак урядова коаліція відхилила цю ініціативу, заявивши, що техніка потрібна чеській армії.

Водночас у чеському Генштабі наголосили, що співпраця між військовими двох країн і обмін бойовим досвідом тривають. Також Чехія продовжує активно модернізувати власне військо, фокусуючись на розвитку систем протиповітряної оборони, впровадженні штучного інтелекту і протидії гібридним загрозам з боку Росії.

  • У січні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається зацікавленою в отриманні чеських легких штурмовиків L-159. Глава держави наголошував, що захист українського неба є багаторівневою системою, яка поєднує різні компоненти — від мобільних підрозділів ППО до авіації. За його словами, літаки L-159 можуть стати одним із елементів комплексної системи із захисту неба. Президент підкреслив, що Україна була б зацікавлена в їх постачанні у максимально стислі терміни.
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