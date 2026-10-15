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ВР ратифікувала угоду щодо технічного та фінансового співробітництва із Чехією

За проголосували 249 народних депутатів.

ВР ратифікувала угоду щодо технічного та фінансового співробітництва із Чехією

Сьогодні, 15 жовтня, Верховна Рада ратифікувала угоду щодо технічного та фінансового співробітництва із Чехією.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту. 

Йдеться про документ №0395.

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За проголосували 249 народних депутатів.

Ратифікація сприятиме зміцненню двосторонніх відносин, активізації технічного та фінансового співробітництва, здійсненню реформ у сфері європейської інтеграції та сталому економічному і соціальному розвитку, йдеться у пояснювальній записці. 

Угоду між Кабміном та урядом Чехії про технічне та фінансове співробітництво уклали 25 червня 2026 року. 

Вона спрямована на створення рамкових умов для залучення технічної та фінансової допомоги з боку Уряду Чеської Республіки. 

Угодою визначаються види та форми надання допомоги (передача ноу-хау, тренінги, консультації, поставка обладнання та матеріалів, впровадження нових технологій, надання грантів); механізми погодження проектів технічної та фінансової допомоги; пільги, привілеї та імунітети в рамках реалізації таких проектів, у тому числі для чеських експертів. 

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