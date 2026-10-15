ВР ратифікувала угоду щодо технічного та фінансового співробітництва із Чехією

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Сьогодні, 15 жовтня, Верховна Рада ратифікувала угоду щодо технічного та фінансового співробітництва із Чехією.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту.

Йдеться про документ №0395.

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За проголосували 249 народних депутатів.

Ратифікація сприятиме зміцненню двосторонніх відносин, активізації технічного та фінансового співробітництва, здійсненню реформ у сфері європейської інтеграції та сталому економічному і соціальному розвитку, йдеться у пояснювальній записці.

Угоду між Кабміном та урядом Чехії про технічне та фінансове співробітництво уклали 25 червня 2026 року.

Вона спрямована на створення рамкових умов для залучення технічної та фінансової допомоги з боку Уряду Чеської Республіки.

Угодою визначаються види та форми надання допомоги (передача ноу-хау, тренінги, консультації, поставка обладнання та матеріалів, впровадження нових технологій, надання грантів); механізми погодження проектів технічної та фінансової допомоги; пільги, привілеї та імунітети в рамках реалізації таких проектів, у тому числі для чеських експертів.