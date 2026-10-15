Верховна Рада підтримала оподаткування посилок з товарами з іноземних маркетплейсів

На некомерційні посилки вартістю до 45 євро оподаткування не поширюватиметься.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про оподаткування міжнародних онлайн-покупок через іноземні маркетплейси. Це одне з зобов'язань перед міжнародними партнерами, від яких залежить фінансова допомога.

За законопроєкт проголосували 252 народні депутати. Про це повідомила пресслужба ВР.

«Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їх вартості. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонується залишити без ПДВ», – йдеться у повідомленні.

Нові норми мають запрацювати лише наступного року і після відповідного рішення уряду. Поки що діятиме попередня норма про пільгове розмитнення товарів, вартістю яких становить до 150 євро.

«Єдина задача цього законопроєкту – щоб спростити процедуру сплати ПДВ фізичною особою, яка отримує товар у посилці. Щоб громадяни України не відчули жодним чином зміни в системі оподаткування. Тобто вони в один клік купують товар, оподаткування здійснюється автоматично», – казав міністр фінансів.

Для цього Україні створять зареєстровані представництва маркетплейсів, які й будуть суб'єктами, що фізично сплачуватимуть податок. Це Amazon, Temu, Aliexpress та інші маркетплейси.