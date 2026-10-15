Глава МЗС Франції: Європа надає Україні дві третини розвідданих

Майже дві третини розвідувальних даних Україна отримує від Європи, зокрема, Франції.

Про це повідомив керівник французького МЗС Жан-Ноель Барро, передає France Inter.

На думку Барро, Кремль та його мережа ботів у соцмережах навмисно поширюють зневіру, намагаючись підірвати рішучість українців та європейських союзників.

Французький урядовець закликав не піддаватися російській пропаганді та нагадав, що попередні заяви про швидку поразку України або повну відмову США від підтримки лунають уже далеко не вперше. Він наголосив, що Європа тривалий час бере на себе основний тягар допомоги Києву.