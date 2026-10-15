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Глава МЗС Франції: Європа надає Україні дві третини розвідданих

Барро також закликав не піддаватися російській пропаганаді.

Глава МЗС Франції: Європа надає Україні дві третини розвідданих
глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Майже дві третини розвідувальних даних Україна отримує від Європи, зокрема, Франції.

Про це повідомив керівник французького МЗС Жан-Ноель Барро, передає France Inter.

На думку Барро, Кремль та його мережа ботів у соцмережах навмисно поширюють зневіру, намагаючись підірвати рішучість українців та європейських союзників.

Французький урядовець закликав не піддаватися російській пропаганді та нагадав, що попередні заяви про швидку поразку України або повну відмову США від підтримки лунають уже далеко не вперше. Він наголосив, що Європа тривалий час бере на себе основний тягар допомоги Києву.

  • Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times. заявив, що українські військові посадовці отримали від американських колег попередження: «Якщо ви не припините [удари по енергетичній інфраструктурі], ми заблокуємо розвіддані».
  • Згодом Києву пояснили ситуацію технічним збоєм. Однак Зеленський відкинув припущення, що перебої в роботі супутникової системи Starlink могли бути спричинені несправністю. За його словами, це була «не технічна проблема, а воля».
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