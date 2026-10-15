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Франція відхиляє третину дипломатичних віз Росії через загрозу шпигунства

Перевіряють не лише дипломатів, а й технічний персонал — від кухарів до водіїв, а також членів їхніх родин.

Франція відхиляє третину дипломатичних віз Росії через загрозу шпигунства
прапори Франції та Росії
Фото: rubryka.com

Із лютого 2022 року Франція відхиляє в середньому кожну третю заявку на отримання дипломатичної візи від громадян РФ. 

Таким чином Париж намагається завадити Москві відновити її шпигунську мережу на території країни, передає France Info.

Перевіркою всіх кандидатів на дипломатичні та консульські посади займається Генеральна дирекція внутрішньої безпеки Франції (DGSI). Спецслужби ретельно вивчають автобіографії та шукають будь-які приховані факти в минулому заявників.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Париж вислав близько 40 російських агентів під дипломатичним прикриттям. Відтоді французькі спецслужби працюють за принципом мінімізації ризиків: за найменших підозр у безпековій загрозі або зв'язках із розвідкою візові документи блокують. За словами французьких дипломатів, така кількість відмов стала безпрецедентною з часів Холодної війни.

У поле зору спецслужб потрапляють не лише дипломати, а й технічний персонал — від кухарів до водіїв, а також члени їхніх родин. Окрему увагу DGSI приділяє представництву Росії при ЮНЕСКО в Парижі, яке традиційно вважають зручним майданчиком для роботи агентів під прикриттям.

Аби уникнути прямих конфліктів та офіційних відмов, французька сторона часто затягує розгляд документів. Водночас повністю припинити видачу віз Франція не може через принцип дзеркальності: у разі повного блокування Москва може заблокувати роботу французького посольства в Росії.

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