Упродовж дня росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини

Упродовж дня, 15 жовтня, росіяни понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Слобожанській громаді Дніпровського району пошкоджений термінал логістичної компанії, вантажівки, адмінбудівля.
У Зеленодольській громаді на Криворіжжі постраждала інфраструктура, відділення логістичної компанії, приватний будинок.
На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, заклади освіти, спорткомплекс, складські приміщення, торговельний центр, багатоквартирні будинки, автівки.
У Синельниківському районі росіяни били по Слов’янській громаді. Понівечені приватні будинки.
Інформації про постраждалих немає.