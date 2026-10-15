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Упродовж дня росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини

Били безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Упродовж дня росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини
Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Упродовж дня, 15 жовтня, росіяни понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Слобожанській громаді Дніпровського району пошкоджений термінал логістичної компанії, вантажівки, адмінбудівля. 

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 У Зеленодольській громаді на Криворіжжі постраждала інфраструктура, відділення логістичної компанії, приватний будинок.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, заклади освіти, спорткомплекс, складські приміщення, торговельний центр, багатоквартирні будинки, автівки.

У Синельниківському районі росіяни били по Слов’янській громаді. Понівечені приватні будинки.

Інформації про постраждалих немає.

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