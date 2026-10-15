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Bloomberg: Британія передає Україні додаткову партію ракет Storm Shadow

Офіційно про це постачання оголошувати не планують.

Bloomberg: Британія передає Україні додаткову партію ракет Storm Shadow
Storm Shadow
Фото: MBDA

Великобританія надсилає Україні нову партію крилатих ракет великої дальності Storm Shadow. 

Це допоможе українським військовим порушити військові операції РФ, які націлені на цивільну інфраструктуру перед початком зими, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Поповнення запасів британських ракет обговорили прем'єр-міністр Енді Бернем та президент Володимир Зеленський під час візиту українського лідера до Лондона. Офіційно про це постачання оголошувати не планують, а уряди обох країн утримуються від публічних коментарів щодо точної кількості переданих ракет.

Британія надає Україні ці високоточні ракети ще з 2023 року. Спочатку союзники обмежували їхнє використання лише територією України, однак згодом ЗСУ почали застосовувати Storm Shadow для ударів по військових об'єктах у глибині Росії. Британська сторона вважає такі удари обороною, оскільки вони спрямовані проти майданчиків, з яких РФ атакує цивільне населення та енергетику.

Лондон вважає, що Україна не повинна зупиняти відповідні удари, доки Москва продовжує свої атаки. Крім того, Британія вже оголосила про плани поділитися з Києвом кресленнями ракет для їх подальшого виготовлення в Україні, а також розробляє дешевші зразки далекобійної зброї, які не залежать від американських компонентів.

  • У вересні прем’єр-міністр Великої Британії і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі обговорили розгортання локальних складальних ліній далекобійних ракет SCALP на території України. 
  • Днями Володимир Зеленський заявив, що Україна проводить перемовини з партнерами і очікує на нові пакети підтримки.
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