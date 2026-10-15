Bloomberg: Британія передає Україні додаткову партію ракет Storm Shadow

Великобританія надсилає Україні нову партію крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

Це допоможе українським військовим порушити військові операції РФ, які націлені на цивільну інфраструктуру перед початком зими, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Поповнення запасів британських ракет обговорили прем'єр-міністр Енді Бернем та президент Володимир Зеленський під час візиту українського лідера до Лондона. Офіційно про це постачання оголошувати не планують, а уряди обох країн утримуються від публічних коментарів щодо точної кількості переданих ракет.

Британія надає Україні ці високоточні ракети ще з 2023 року. Спочатку союзники обмежували їхнє використання лише територією України, однак згодом ЗСУ почали застосовувати Storm Shadow для ударів по військових об'єктах у глибині Росії. Британська сторона вважає такі удари обороною, оскільки вони спрямовані проти майданчиків, з яких РФ атакує цивільне населення та енергетику.

Лондон вважає, що Україна не повинна зупиняти відповідні удари, доки Москва продовжує свої атаки. Крім того, Британія вже оголосила про плани поділитися з Києвом кресленнями ракет для їх подальшого виготовлення в Україні, а також розробляє дешевші зразки далекобійної зброї, які не залежать від американських компонентів.