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Румунія і союзники скличуть Генасамблею НАТО через російські атаки на судна у Чорному морі

Внаслідок цих обстрілів загинули вісім людей.

Румунія і союзники скличуть Генасамблею НАТО через російські атаки на судна у Чорному морі
глава МЗС Румунії Оана Цою
Фото: EPA/UPG

Румунія поклала на Росію відповідальність за атаки на судна в Чорному морі і цю проблему розглянуть на Генасамблеї НАТО.

Як повідомила очільниця румунського МЗС Оана Цою, повітряні, морські та рятувальні служби шукають зниклих членів екіпажу цивільного судна, яке російські війська атакували у виключній економічній зоні Румунії у Чорному морі. 

П'ятьох врятованих моряків уже доправили гелікоптером до лікарні в Констанці. Стан постраждалих стабільний, частина з них отримує допомогу через опіки та отруєння димом.

За словами очільниці румунського дипломатичного відомства, за останню добу атаки зазнали чотири цивільні судна, зокрема у територіальних водах та виключній економічній зоні Румунії. Внаслідок цих обстрілів загинули вісім людей.

Цою наголосила, що Росія перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільного судноплавства та несе повну відповідальність за злочини й загибель моряків. Вона також зазначила, що останнім часом фіксують зростання кількості російських безпілотників типу Shahed та інших повітряних і морських дронів, які порушують повітряний простір країни. Через це військові вже піднімали винищувачі для патрулювання.

«Бухарест поінформував про ці інциденти союзників і європейських партнерів. Країни узгодили проведення Генеральної асамблеї НАТО найближчими днями. Засідання скличе генеральний секретар Марк Рютте після зустрічі з президентом Нікушором Даном та прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Румунія продовжує наполягати на припиненні вогню в акваторії Чорного моря, аби усунути ризики для цивільних суден та відновити безпеку судноплавства на цій важливій світовій артерії торгівлі продовольством», - наголосила глава МЗС.

  • Ці інциденти сталися після атак дронів на щонайменше п’ять інших вантажних суден поблизу узбережжя Румунії та сусідньої Болгарії, яка також є членом НАТО.
  • Румунія має спільний кордон з Україною завдовжки 614 км, значна частина якого проходить уздовж Дунаю. Протягом останніх чотирьох років країна неодноразово повідомляла про порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками.
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