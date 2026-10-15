Зеленський зустрівся з генсеком НАТО, обговорили допомогу Україні з ППО

Президент Володимир Зеленський почав візит до Брюсселя із зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

За його словами, обговорили посилення російських атак і допомогу нашій державі із засобами ППО.

«За минулі дні було кілька хвиль ударів балістикою, фактично постійно в нашому небі також ударні «шахеди». Від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів. Усе це значні виклики, особливо на фоні обмежень у роботі Starlink в Україні, і тому дуже важливо, щоб оборонні постачання від партнерів по НАТО продовжувались. Особливо це стосується перехоплювачів балістики та амуніції до F-16. Працюємо над новими пакетами ППО», - заявив глава держави.