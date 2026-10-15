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Прем'єрка Японії відкинула звинувачення в шпигунстві проти японського журналіста, якого затримали в Росії

Такаїчі також заявила, що подробиць про затримання журналіста замало.

Прем'єрка Японії відкинула звинувачення в шпигунстві проти японського журналіста, якого затримали в Росії
Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі відкинула звинувачення в шпигунстві проти журналіста японської газети «Хоккайдо Сімбун» Імаї Юкі, якого заарештували в Росії 13 жовтня.

Про це пише "Радіо Свобода".

«У цих звинуваченнях немає правди», – заявила вона, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи Юкі діяв від імені японської розвідки.

Такаїчі також зазначила, що подробиць про затримання журналіста замало.

Головний секретар кабінету міністрів Японії раніше заявив, що японська влада не змогла зв’язатися з журналістом, а про його арешт дізналися з російських заяв.

Затримання журналіста також прокоментував посол Росії в Токіо Микола Ноздрьов, якого викликало Міністерство закордонних справ Японії для висловлення протесту. Він заявив про «неприйнятність ситуації, коли японські спецслужби залучають до «співпраці» приватних осіб, включаючи акредитованих у Росії японських журналістів, для збору інформації, що носить закритий характер, з метою підриву безпеки і обороноздатності нашої країни».

  • В Росії за підозрою в "шпигунстві" заарештували журналіста з Японії. За версією ФСБ, він нібито збирав відомості про кількість учасників війни проти України з-поміж жителів Курильських островів.
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