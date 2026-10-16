У Харкові зафіксували ворожі влучання у трьох районах міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Два влучання сталися у Шевченківському та Індустріальному районах. Спочатку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про 3 загиблих у Шевченківському районі та 13 поранених. Згодом Синєгубов уточнив, що одного чоловіка вдалось реанімувати, зараз він у вкрай важкому стані у реанімації.

У Шевченківському районі Харкова виявили ще одну локацію влучання російських військ.

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Уночі 16 жовтня Волинську область безперервно атакували ворожі дрони. Ворог спрямував на область близько 20 БпЛА. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.

За оновленою інформацією станом на 10:45, в Маневичах внаслідок удару по підприємству «Агрофрукт ЛТД» загинула одна людина, ще вісім поранені. Пожежу ще гасять.

Станом на цей час без електропостачання залишалися 270 000 абонентів, повідомив у Facebook голова ОВА Роман Романюк.

Знеструмлення спричинене падінням уламків на ЛЕП у Луцькій громаді. Через це були також перебої в водопостачанні.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 304 бойові зіткнення.

Шістдесят із них пройшло на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 27 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка та в бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля, Райське.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1790 окупантів, 15 бойових броньованих машин, РСЗВ, засіб ППО, 6 літаків, 3 НРК, 230 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 штуки спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 561 020 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 16 жовтня російська армія продовжила атакувати Київ. У Солом'янському районі внаслідок удару горіла господарча споруда.

Увечері 15 жовтня пожежі спалахнули в господарчій будівлі і приватному будинку в Шевченківському районі, повідомили в ДСНС.

«Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м», – йдеться у повідомленні.

У Києві зранку 16 жовтня через атаку на об'єкти енергетики застосували екстрені відключення світла.

Графіки тимчасово не діють.

Попри все, столиця наразі розпочинає опалювальний сезон. Хоча частину Дніпровського і Дарницького районів підключити поки не зможуть.

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Докладніше – в новині.

На Хмельниччині ліквідовують наслідки російських атак, зокрема на нафтобазі.

Росіяни знову атакували Рівненщину. Є ушкодження і поранені.

Вранці 16 жовтня російські війська атакували торговельно-розважальний центр у середмісті Сум.

Як зазначили в ДСНС України, наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Після удару в будівлі пошкоджені покрівля та фасад. Осередків займання на місці атаки не виявили.

У ніч на 16 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 149 ударними дронами. 108 з них були реактивними. Запуски ворог провів з Орла і окупованих Донецька і Гвардійського.

Зафіксовано влучання 27 засобів дронів на 24 локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях, повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів», – йдеться у повідомленні.

Атака триває.

Президент США Дональд Трамп вважає, що з Путіним домовитися легше, ніж з українським президентом Володимиром Зеленським. У інтерв'ю каналу Newsmax він сказав, що не є «великим фанатом» Зеленського і розкритикував його за рішення відновити удари по російських НПЗ у відповідь на недотримання окупантами енергетичного перемир'я.

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Американський президент впевнений, що українські удари по НПЗ у Росії призводять до зростання цін на енергоносії в світі. Раніше енергоексперти й авторитетні медіа неодноразово зазначали, що здорожчання дизелю й іншого палива почалося внаслідок іранських ударів по нафтових заводах у країнах Перської затоки цього року, а не після українських атак по НПЗ у Росії, що почалися ще два роки тому.

Трамп додав, що Україна могла б натомість атакувати інші цілі в Росії. «Але коли ти б'єш по дизельних заводах, де виготовляють, знаєте, дизель, який нам і всьому світу потрібен, то ти не робиш цьому світові добру послугу», – сказав він.

Трамп вважає, що війна «має скоро закінчитися», але з Путіним про це домовитися буде простіше. Він також знову заговорив про необхідність проведення виборів в Україні.

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