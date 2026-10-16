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Росіяни знову атакували Рівненщину. Є ушкодження і поранені (оновлено)

На місці працюють відповідні служби.

Росіяни знову атакували Рівненщину. Є ушкодження і поранені (оновлено)
Наслідки російської атаки на Рівненщині
Фото: Рівненська ОВА

У ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Рівненську область, зокрема обласний центр. Є руйнування. О 09:23 повідомили про сімох постраждалих. 

Про це йдеться у повідомленні начальника ОВА Олександра Коваля. 

Оновлення. Станом на ранок 7 людей звернулися за допомогою до лікарів за наслідками атаки на Рівне. Поки що без госпіталізації.

«Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру. На жаль, маємо враження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової», – написав він спочатку. 

Подробиці пообіцяв оприлюднити згодом.

Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

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