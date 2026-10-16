Росіяни атакували Дніпро: є загиблий і поранені (оновлено)

Ввечері 16 жовтня російські війська атакували передмістя Дніпра. Відомо про чотирьох поранених.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог завдав удару по Дніпру. У передмісті зайнялася пожежа. Попередньо, дістали поранень четверо людей", – ідеться у повідомленні.
Пізніше очільник ОВА повідомив про загиблого. На місці працюють усі екстрені служби.
- На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула 74-річна жінка. Ще двоє людей дістали поранень. Протягом дня російські війська майже 30 разів атакували три райони області.