Росіяни атакували Дніпро: є загиблий і поранені (оновлено)

Унаслідок атаки у передмісті виникла пожежа

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вибухи через атаку РФ

Ввечері 16 жовтня російські війська атакували передмістя Дніпра. Відомо про чотирьох поранених.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по Дніпру. У передмісті зайнялася пожежа. Попередньо, дістали поранень четверо людей", – ідеться у повідомленні.

Пізніше очільник ОВА повідомив про загиблого. На місці працюють усі екстрені служби.