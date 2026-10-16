"Укренерго": Російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру Рівненщини, є масштабні знеструмлення

Унаслідок російської атаки безпілотниками на магістральну мережу НЕК "Укренерго" пошкоджена енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненської області. Через це масштабні знеструмлення фіксують у Рівному та навколишніх районах.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Енергетики вже працюють над організацією електропостачання для знеструмлених споживачів за резервними схемами. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація.
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Також тривають відновлювальні роботи у Волинській області, зокрема в Луцьку. Мережі електропостачання міста зазнали серйозних пошкоджень унаслідок дронових атак минулої ночі.
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В "Укренерго" закликають споживачів, у яких є світло, максимально ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе енергетикам швидше усунути наслідки російських ударів та уникнути вимушених обмежень під час вечірнього піку споживання.