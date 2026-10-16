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В Україні відкрили першу національну лабораторію для виявлення азбесту

Наша держава заборонила виробництво й використання азбесту у 2017 році.

В Україні відкрили першу національну лабораторію для виявлення азбесту
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В Україні відкрили першу національну лабораторію для виявлення азбесту. 

Новий об'єкт оснастили сучасним комплексом обладнання для трансмісійної електронної мікроскопії, повідомило Міністерство економіки та довкілля.

Лабораторію створила Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за фінансової підтримки уряду Японії та у тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я.

Заступниця міністра економіки Олена Крамаренко повідомила, що лабораторія допоможе створити умови для безпечного використання вторинних матеріалів у будівництві. 

  • У 2017 році МОЗ видало наказ, яким забороняється виробництво й використання азбесту.
  • Як виняток, матеріали та вироби, що містять азбест і вже використовуються, можна й далі використовувати до їх заміни або утилізації. А ось азбестовмісні ізоляційні матеріали та вироби низької щільності (1 г/см-3) підлягають першочерговій заміні й утилізації
  • За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в усьому світі близько 100 тисяч людей помирає щороку від хвороб, спричинених дією азбесту. Як свідчать наукові дослідження, використання азбесту може стати причиною таких захворювань як азбестоз, мезотеліома і рак легенів.
  • Міжнародне агентство з вивчення раку при ВООЗ віднесло азбест до першої, найбільш небезпечної категорії сполук зі списку речовин-канцерогенів.
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