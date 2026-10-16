Наша держава заборонила виробництво й використання азбесту у 2017 році.

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В Україні відкрили першу національну лабораторію для виявлення азбесту.

Новий об'єкт оснастили сучасним комплексом обладнання для трансмісійної електронної мікроскопії, повідомило Міністерство економіки та довкілля.

Лабораторію створила Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за фінансової підтримки уряду Японії та у тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я.

Заступниця міністра економіки Олена Крамаренко повідомила, що лабораторія допоможе створити умови для безпечного використання вторинних матеріалів у будівництві.