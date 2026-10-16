З тимчасово захоплених територій в Україну повернули ще 11 українців

З окупації вдалося повернути 96-річну жінку та її пораненого сина.

На підконтрольну Україні територію повернулися 11 громадян, які перебували в тимчасовій окупації. Найстаршій із них 96 років, наймолодшому – 50.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед евакуйованих – чоловік, який залишався в окупованому Луганську після смерті дружини у 2018 році. Його рідні виїхали на підконтрольну Україні територію та чекали на нього, однак він довго не наважувався залишити власний дім.

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За цей час чоловік переніс три інфаркти, мав проблеми з артеріальним тиском і пересуванням. Через стан здоров’я він уже не міг самостійно подолати дорогу. Тепер чоловік перебуває на підконтрольній Україні території поруч із рідними.

Ще одна історія стосується 96-річної жінки та її сина з тимчасово окупованого села Таврійське на Херсонщині. Чоловік доглядав за матір’ю, але у вересні постраждав від обстрілу російських окупантів. Він дістав тяжкі поранення, втратив око та потрапив до лікарні.

Після цього допомога знадобилася обом: син відновлювався після поранень, а його літня мати не могла самостійно вирушити в дорогу. 15 жовтня вони змогли разом повернутися на підконтрольну Україні територію.

Дмитро Лубінець наголосив, що під час евакуації важливо враховувати стан здоров’я людей, їхні потреби та обставини близьких.

За його словами, вік, хвороба чи поранення не повинні ставати перешкодою для повернення українців додому. Офіс омбудсмана продовжує роботу з повернення громадян із тимчасово окупованих територій.