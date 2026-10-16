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На Закарпатті колишньому священнику УПЦ МП повідомили підозру у вбивстві трьох людей

Серед можливих мотивів слідство перевіряє побутовий конфлікт.

На Закарпатті колишньому священнику УПЦ МП повідомили підозру у вбивстві трьох людей

У Закарпатській області поліція повідомила про підозру колишньому священнослужителю УПЦ МП у вбивстві трьох людей і замаху на вбивство ще двох.

Про це повідомили у Національній поліції.

15 жовтня близько 16:00 у селищі Вишково Хустського району сталася стрілянина. Загинули двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Окрім того, 86-річна жінка померла в лікарні.

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Двоє чоловіків віком 72 та 86 років із вогнепальними пораненнями госпіталізовані.

Поліцейські затримали 45-річного місцевого жителя, колишнього священнослужителя УПЦ МП. 

Попередньо, чоловік зі зброєю зайшов на подвір’я місцевого жителя та кілька разів вистрілив у господаря і його дружину. Після цього вийшов на вулицю та відкрив вогонь по перехожих. Серед можливих мотивів слідство перевіряє побутовий конфлікт.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та на території храму, де він служив, поліцейські вилучили незареєстровану мисливську рушницю ІЖ-18, іншу незареєстровану зброю, набої та речовину, попередньо схожу на марихуану. Вилучене досліджують експерти. 

Також у затриманого відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь та інші речовини.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві трьох людей та замаху на вбивство ще двох із хуліганських мотивів. Прокуратура наполягатиме на триманні його під вартою без права внесення застави.

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