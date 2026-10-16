Українські університети можуть отримати фінансування для запрошення викладачів з топ-250 освітніх закладів світу

Для цього потрібно взяти участь у конкурсі.

Українські університети отримають фінансування для запрошення іноземних пофесорів і науковців для викладання і спільних досліджень. Для цього вони мають взяти участь у конкурсі на фінансування академічних візитів до 300 000 гривень. Подати заявку можна за посиланням.

Приймання заявок триватиме з 16 жовтня по 31 березня 2027 або до вичерпання бюджету. Про це повідомили в Фонді президента України з підтримки освіти, науки і спорту, який реалізовуватиме проєкт.

Українські освітні заклади матимуть змогу запросити науковців з 250 провідних світових університетів. Заклади самі визначать, з ким і над якими освітніми та науковими завданнями вони хочуть працювати.

Реклама

Конкурс матиме два лоти. Перший – це другий етап UK–UA Visiting Professors Programme, що передбачає візити професорів і провідних науковців із британських закладів вищої освіти та наукових установ. Лот 2, «Міжнародні академічні візити науковців», охоплює заклади вищої освіти та наукові установи всіх країн світу, крім Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Участь у конкурсі можуть взяти українські заклади вищої освіти всіх форм власності, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, та українські наукові установи. Заявку від імені закладу подає його керівник. Один заклад може подати лише одну заявку в межах одного лоту.

Запрошений професор або науковець повинен мати досвід викладання та/або наукової роботи в університеті, який протягом останніх 10 років входив до топ-250 рейтингу QS, THE чи ARWU, або у провідній іноземній науковій установі. Тематика його роботи має відповідати стратегічним напрямам Фонду, зокрема STEM (природничим наукам, технологіям, інженерії та математиці), а також: охорона здоров’я та біотехнології; стратегічні технології; цифрові технології та штучний інтелект; енергетика, інфраструктура та зелене відновлення; агротехнологія та екологічна стійкість; високотехнологічна промисловість; інноваційна економіка, управління та підприємництво; гумануманітарні і соціальні науки.

У межах фінансування до 300 тисяч гривень заклад може покрити гонорар запрошеного науковця, медичне страхування, проїзд, проживання, оформлення дозволу на працевлаштування, а також інші витрати, пов’язані з науковою та освітньою діяльністю. Витрати понад цю суму заклад покриває за рахунок співфінансування. Додаткове фінансування надає заявці перевагу під час розгляду.

До участі не допускаються заклади, які запрошують науковця, що провадить або провадив із 2014 року діяльність на території Російської Федерації, Республіки Білорусь чи тимчасово окупованих територій.

Академічні візити мають відбутися в період з 1 грудня 2026 року до 30 червня 2027 року.