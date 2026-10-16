Bloomberg: Румунія попереджає про зростання безпекових ризиків через російські атаки на зернові коридори України в Чорному морі

Румунія розслідує, чи належать Росії безпілотники, які протягом двох останніх днів атакували два комерційні судна поблизу її територіальних вод у Чорному морі. Президент країни Нікушор Дан заявив, що такі атаки підвищують безпекові ризики для всього регіону.
Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg TV.
За словами Дана, наразі румунська влада не може технічно підтвердити, що безпілотники належали Росії. Водночас він зазначив, що сотні повітряних дронів перетинали кордон Румунії з боку України через район Дунаю, а значна частина з них містила російські компоненти.
Президент Румунії вважає, що атаки спрямовані на морський коридор, який Україна використовує для транспортування зерна.
Читайте такожУ Румунії шукають зниклих моряків після атаки на танкер
Румунські служби також продовжують пошуки семи членів екіпажу судна, ураженого безпілотниками в четвер, 15 жовтня.
На тлі атак Румунія та Болгарія звернулися до союзників по НАТО з проханням посилити протиповітряний захист і надати додаткові засоби для виявлення та протидії безпілотникам. За останній тиждень у Чорному морі дронових атак зазнали п’ять суден, є загиблі та поранені.
Нікушор Дан висловив сподівання, що союзники невдовзі нададуть необхідні засоби оборони. Вони мають тимчасово посилити захист Румунії, поки країна не отримає озброєння, замовлене в межах європейської оборонної інвестиційної програми SAFE.
Президент також заявив, що російські атаки не змусять Румунію та Європу припинити підтримку України.