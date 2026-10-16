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Bloomberg: Румунія попереджає про зростання безпекових ризиків через російські атаки на зернові коридори України в Чорному морі

Росія дедалі частіше атакує морські коридори, якими Україна експортує зерно. За останній тиждень у Чорному морі дрони уразили п’ять суден.

Bloomberg: Румунія попереджає про зростання безпекових ризиків через російські атаки на зернові коридори України в Чорному морі
Президент Румунії Нікушор Да
Фото: EPA/UPG

Румунія розслідує, чи належать Росії безпілотники, які протягом двох останніх днів атакували два комерційні судна поблизу її територіальних вод у Чорному морі. Президент країни Нікушор Дан заявив, що такі атаки підвищують безпекові ризики для всього регіону.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg TV.

За словами Дана, наразі румунська влада не може технічно підтвердити, що безпілотники належали Росії. Водночас він зазначив, що сотні повітряних дронів перетинали кордон Румунії з боку України через район Дунаю, а значна частина з них містила російські компоненти.

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Президент Румунії вважає, що атаки спрямовані на морський коридор, який Україна використовує для транспортування зерна.

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Румунські служби також продовжують пошуки семи членів екіпажу судна, ураженого безпілотниками в четвер, 15 жовтня.

На тлі атак Румунія та Болгарія звернулися до союзників по НАТО з проханням посилити протиповітряний захист і надати додаткові засоби для виявлення та протидії безпілотникам. За останній тиждень у Чорному морі дронових атак зазнали п’ять суден, є загиблі та поранені.

Нікушор Дан висловив сподівання, що союзники невдовзі нададуть необхідні засоби оборони. Вони мають тимчасово посилити захист Румунії, поки країна не отримає озброєння, замовлене в межах європейської оборонної інвестиційної програми SAFE.

Президент також заявив, що російські атаки не змусять Румунію та Європу припинити підтримку України.

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