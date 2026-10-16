Зеленський: Україна використовувала Starlink не для ударів по Росії, а для перехоплення дронів

Пониження швидкості призвело до того, що певну кількість ворожих БпЛА не збили.

Про заміну супутникового зв'язку Starlink іншими для використання в українській армії зараз не йдеться. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу в Брюсселі.

Україна працює з деякими країнами, зокрема Францією, аби отримати додаткові можливості. В деталі президент не вдався.

Президент пояснив, що Сили оборони не використовують Starlink для атак по Росії. Коли США понизили швидкість для України, то військові втратили можливість збивати певну кількість шахедів.

Реклама

«Тому це був дуже неприємний сюрприз стосовно "старлінків". Ми використовуємо перехоплення реактивних шахедів, які йдуть і б'ють по наших цивільних, убивають сім'ї. Ми використовуємо спеціальні перехоплювачі, які рухаються з великою швидкістю. Дрони-перехоплювачі, які рухаються саме з Starlink», – сказав він.

За його словами, швидкість впала до 70 км/год. Також Сили оборони використовують Sralink для мідл-страйк по військових цілях на окупованій території. Після зниження деякі операції були зірвані.

«Чи повернули повністю ту швидкість, яка була? Ні. Чи повертається швидкість? Так», – сказав він.

Також він прокоментував отримання Україною розвідданих, зокрема про підготовку росіянами балістичних атак. Українська сторона отримує розвіддані від десятків країн.

«Це дуже суттєва, серйозна допомога. Стосовно балістики, саме виходів балістики, цю інформацію ми отримуємо від Сполучених Штатів. Тут, бачите, багато викликів, пов'язаних з балістикою», – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що Україна працює над усіма можливостями, аби Україна була максимально незалежною.

Контекст

Про припинення роботи на швидкості 160 км на годину вранці 14 жовтня повідомили військові. Це зірвало деякі заплановані місії та створило труднощі в відбитті російських дронових атак. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск сказав, що рішення про обмеження ухвалює уряд США.

«Системи Starshield належать уряду США й контролюються ним. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначають американські військові й, зрештою, президент США. Starlink – це комерційний сервіс, що належить SpaceX і контролюється нею. Використання Starlink обмежене цивільною або оборонною діяльністю й не може застосовуватися для наступальних військових дій, оскільки це було б неприйнятним для комерційної компанії», – сказав він.



