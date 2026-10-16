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Економіки G7 планують моделювати атаки за допомогою ШІ на банки на тлі зростання кіберзагроз

Навчання передбачатимуть моделювання різних сценаріїв, розроблених фінансовими регуляторами країн G7.

Економіки G7 планують моделювати атаки за допомогою ШІ на банки на тлі зростання кіберзагроз
Фото: Adobe Stock

Міністри фінансів країн G7 домовилися провести імітаційні навчання, щоб підготуватися до можливих кібератак на банки та світові фінансові ринки із застосуванням штучного інтелекту. 

Як пише Financial Times, рішення ухвалили на тлі зростання занепокоєння через здатність передових моделей ШІ знаходити вразливості кібербезпеки швидше, ніж фінансові установи встигають їх усувати.

Нещодавно президент Південної Кореї заявив, що є ознаки використання моделей ШІ для атак на банки. Водночас британське Управління з фінансового регулювання та нагляду попередило, що передові моделі ШІ виявляють вразливості кібербезпеки швидше, ніж компанії фінансового сектору встигають їх усувати.

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Навчання передбачатимуть моделювання різних сценаріїв, розроблених фінансовими регуляторами країн G7. Їх результати дадуть змогу перевірити ефективність чинних урядових планів дій на випадок надзвичайних ситуацій у разі масштабної кібератаки та виявити їхні недоліки, додав співрозмовник.

За словами людини, обізнаної з перебігом обговорень, настільна симуляція буде аналогічною перевірці реакції пілотів на аварійні ситуації у льотному симуляторі. Серед можливих сценаріїв — використання ШІ для посилення кібератаки, а також атака на інфраструктуру, пов’язану зі штучним інтелектом.

МВФ попередив, що потужніші моделі ШІ ускладнюють захист від кібератак. Особливе занепокоєння викликає скорочення проміжку часу між оприлюдненням інформації про кібервразливості та використанням цих слабких місць зловмисниками.

У 2026 році більш ніж у 70% випадків уразливості використовували в середньому ще до дня їхнього оприлюднення або безпосередньо в день публікації інформації про них. Це на 20 відсоткових пунктів більше, ніж у 2025 році, і значно перевищує показник 2018 року, коли частка таких випадків становила близько 20%.

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