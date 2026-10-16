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Хусити вдарили по командному центру коаліції в Адені на півдні Ємену

Є інформація про вибухи поблизу президентського палацу в Адені, де базується визнаний на міжнародному рівні уряд Ємену. Є загиблі.

Хусити вдарили по командному центру коаліції в Адені на півдні Ємену
Хусити у Сані
Фото: EPA/UPG

Хусити завдали ракетного удару по південному портовому місту Ємену – Адену, повідомляє DW.

Як розповів інформаційному агентству AFP неназваний урядовий міністр, ціллю удару стали командні пункти коаліції під проводом Саудівської Аравії та урядових сил Ємену.

Раніше була інформація про вибухи поблизу президентського палацу в Адені, де базується визнаний на міжнародному рівні уряд Ємену.

Міністр інформації Ємену Муаммар аль-Ер'яні заявив, що прем'єр-міністр Шая аз-Зіндані та члени уряду не постраждали. За його словами, атака була здійснена з використанням п'яти ракет. Також повідомляється про загибель двох охоронців прем'єр-міністра.

Незабаром після нападу телеканал, пов'язаний із хуситами, повідомив, що удару було завдано по “військовому штабу, яким керують саудівські офіцери”.

Аден слугує тимчасовою резиденцією єменського уряду з 2014 року – відтоді, як повстанці-хусити, що базуються на півночі країни, захопили столицю Сану та інші території на півночі Ємену.

  • Коаліція під проводом Саудівської Аравії разом із урядовими військами веде боротьбу проти хуситів, яких підтримує Іран.
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