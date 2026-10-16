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У Буенос-Айресі студенти та опозиція протестували проти скорочення витрат в освіті. Відбулися сутички з поліцією

Тисячі студентів, працівників університетів, представників профспілок та прихильників опозиції вимагали виконання закону про фінансування університетів.

У Буенос-Айресі студенти та опозиція протестували проти скорочення витрат в освіті. Відбулися сутички з поліцією
Фото: EPA/UPG

У Буенос-Айресі вчора відбувся протест проти заходів президента-лібертаріанця Хав'єра Мілея, що спрямовані на скорочення витрат у сфері освіти.

Про це повідомляє DW.

Тисячі студентів, працівників університетів, представників профспілок та прихильників опозиції зібралися біля будівлі парламенту, вимагаючи виконання закону про фінансування університетів.

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Під час протесту сталися сутички. Люди в масках закидали поліцейських камінням, унаслідок чого щонайменше вісім правоохоронців отримали поранення. 

Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

За інформацією Міністерства національної безпеки, затримали близько 25 осіб.

Міністерка безпеки Алехандра Монтеоліва заявила, що протестувальники прагнули “посіяти хаос”, а право на протест не є “правом на застосування насильства”.

Зазначимо, це був п’ятий мітинг проти політики уряду Мілея щодо витрат на освіту з часу, коли президент обійняв посаду у 2023 році. Аналогічна акція відбулася в травні. За словами організаторів, у ній узяли участь близько 1,5 мільйона людей.

Протести у Буенос-Айресі
Фото: EPA/UPG
Протести у Буенос-Айресі

Президент ветував закон про збільшення видатків на освіту

Мілей наклав вето на закон, ухвалений Конгресом у 2025 році, який зобов’язував уряд збільшити фінансування державних університетів.

Закон про фінансування університетів передбачає підвищення заробітної плати працівників відповідно до рівня інфляції, починаючи з грудня 2023 року. Він також вимагає відновлення студентських стипендій та збільшення коштів на забезпечення діяльності університетів.

Згодом Конгрес подолав вето Мілея, а кілька судових рішень зобов’язали уряд виділити відповідні кошти, проте наразі уряд відмовляється це робити.

Мілей, який був обраний після обіцянок запровадити масштабні заходи зі скорочення витрат, пояснив своє вето тим, що через інфляцію “немає грошей” на збільшення видатків.

  • Нещодавно тисячі колумбійців вийшли на вулиці міст у всій країні, протестуючи проти політики нового президента – правого політика Абелардо де ла Еспріельї. У Боготі на мітинг, очолюваний колишнім лівим президентом Густаво Петро, зібралися представники профспілок, корінні народи Колумбії, студенти та феміністки. Критики звинувачують теперішнього очільника країни в тому, що він ставить під загрозу крихкий мирний процес у країні, зазіхає на права меншин і демонструє схильність до авторитаризму.
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