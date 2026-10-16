Італія удвічі зменшила кількість авіарейсів через збій у передачі даних

Італія скорочує обсяг авіаперевезень удвічі через збій у передачі даних, пише DW.
Через несправність у національних системах управління повітряним рухом частину рейсів затримали або скасували.
Оператор аеронавігаційного обслуговування ENAV вперше виявив проблему вночі. Компанія виключила версію про навмисне втручання, зокрема кібератаку.
У відомстві повідомили, що були змушені запровадити тимчасові обмеження на кількість рейсів після виявлення проблеми з передачею даних.
Великі аеропорти, зокрема в Римі та Мілані, попередили про можливі перебої в роботі.
Найімовірніше, перебої торкнулися рейсів на короткі відстані.
- 21 вересня через збій телекомунікаційної мережі та обрив оптоволоконного кабелю затримали тисячі авіарейсів на всій території США. Також були зупинені вхідні рейси у великих аеропортах Нью-Йорка, Бостона та Філадельфії.