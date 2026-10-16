Італія удвічі зменшила кількість авіарейсів через збій у передачі даних

Аеропорти у Римі та Мілані попередили про можливі перебої в роботі.

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Італія скорочує обсяг авіаперевезень удвічі через збій у передачі даних, пише DW.

Через несправність у національних системах управління повітряним рухом частину рейсів затримали або скасували.

Оператор аеронавігаційного обслуговування ENAV вперше виявив проблему вночі. Компанія виключила версію про навмисне втручання, зокрема кібератаку.

У відомстві повідомили, що були змушені запровадити тимчасові обмеження на кількість рейсів після виявлення проблеми з передачею даних.

Великі аеропорти, зокрема в Римі та Мілані, попередили про можливі перебої в роботі.

Найімовірніше, перебої торкнулися рейсів на короткі відстані.