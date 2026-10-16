Росія намагається атакувати критичну інфраструктуру Дніпра

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Російські війська намагаються завдати ударів по критичній інфраструктурі Дніпра. Загроза триває.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Він закликав жителів залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Вранці 16 жовтня російські війська атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області. На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Марганецька та Покровська громади.

Також російські війська завдали удару по Раївській громаді Синельниківського району.