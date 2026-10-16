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На Гуляйпільському напрямку українські військові знищили міст із боєприпасами росіян

Українські військові виявили склад мінометних снарядів, який окупанти сховали під мостом на логістичному маршруті поблизу Пологів.

На Гуляйпільському напрямку українські військові знищили міст із боєприпасами росіян
Фото: Скріншот

На Гуляйпільському напрямку українські військові за допомогою одного FPV-дрона знищили міст, під яким російські окупанти облаштували склад мінометних снарядів.

Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За інформацією військових, під час FPV-патрулювання в районі населеного пункту Пологи бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка виявили схований боєкомплект.

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Склад розташовувався під мостовим перекриттям на одному з логістичних маршрутів російської армії. Цей шлях противник використовував для забезпечення наступу в напрямку Малої Токмачки та Оріхова.

Російські військові намагалися захистити склад боєприпасів сітчастими загородженнями. Однак українські оператори FPV-дрона змогли їх обійти та уразити ціль. Унаслідок удару міст зруйнували. Результат атаки підтвердили під час дорозвідки.

У 7 корпусі ДШВ зазначили, що знищення логістичних маршрутів противника є одним із ключових завдань підрозділів на цьому напрямку.

  • На початку вересня Сили оборони також знищили кілька мостів, що ускладнило російським військам доставлення важкої техніки та забезпечення.
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