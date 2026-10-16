На Гуляйпільському напрямку українські військові за допомогою одного FPV-дрона знищили міст, під яким російські окупанти облаштували склад мінометних снарядів.
Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
За інформацією військових, під час FPV-патрулювання в районі населеного пункту Пологи бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка виявили схований боєкомплект.
Склад розташовувався під мостовим перекриттям на одному з логістичних маршрутів російської армії. Цей шлях противник використовував для забезпечення наступу в напрямку Малої Токмачки та Оріхова.
Російські військові намагалися захистити склад боєприпасів сітчастими загородженнями. Однак українські оператори FPV-дрона змогли їх обійти та уразити ціль. Унаслідок удару міст зруйнували. Результат атаки підтвердили під час дорозвідки.
У 7 корпусі ДШВ зазначили, що знищення логістичних маршрутів противника є одним із ключових завдань підрозділів на цьому напрямку.
- На початку вересня Сили оборони також знищили кілька мостів, що ускладнило російським військам доставлення важкої техніки та забезпечення.