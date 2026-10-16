Українські військові виявили склад мінометних снарядів, який окупанти сховали під мостом на логістичному маршруті поблизу Пологів.

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На Гуляйпільському напрямку українські військові за допомогою одного FPV-дрона знищили міст, під яким російські окупанти облаштували склад мінометних снарядів.

Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За інформацією військових, під час FPV-патрулювання в районі населеного пункту Пологи бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка виявили схований боєкомплект.

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Склад розташовувався під мостовим перекриттям на одному з логістичних маршрутів російської армії. Цей шлях противник використовував для забезпечення наступу в напрямку Малої Токмачки та Оріхова.

Російські військові намагалися захистити склад боєприпасів сітчастими загородженнями. Однак українські оператори FPV-дрона змогли їх обійти та уразити ціль. Унаслідок удару міст зруйнували. Результат атаки підтвердили під час дорозвідки.

У 7 корпусі ДШВ зазначили, що знищення логістичних маршрутів противника є одним із ключових завдань підрозділів на цьому напрямку.