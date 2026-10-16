Російські військові влітку 2024 року вбили трьох українських захисників на території агрегатного заводу. Одного з учасників злочину раніше засудили до довічного ув’язнення.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще п’ятьом російським військовослужбовцям, причетним до розстрілу трьох українських військовополонених у Вовчанську на Харківщині влітку 2024 року.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, усі п’ятеро підозрюваних служили у 82-му мотострілецькому полку 69-ї мотострілецької дивізії армії РФ.

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Серед них – командир батальйону майор Олег Дорохов із позивним «Єнот», який, за версією слідства, наказував убити полонених, та рядовий Михайло Пасенко («Красавчік»), який передавав ці накази виконавцям.

Також підозри оголосили молодшому сержанту Георгію Тарнопольському («Кот»), якого слідство вважає безпосереднім виконавцем убивства двох українських захисників, і рядовим Руслану Кабанову («Коба») та Владиславу Борцову («Вуду»), які, за даними слідства, прикривали виконавців під час розстрілу двох полонених.

За матеріалами розслідування, у червні 2024 року російські військові допитали українського захисника на захопленій території Вовчанського агрегатного заводу, після чого відвели його до контрольно-пропускного пункту біля адміністративної будівлі та пострілом у голову вбили.

Приблизно через два тижні росіяни взяли в полон ще двох українських військових. Їх привезли на територію заводу, допитали та прив’язали до стовпів усередині адміністративної будівлі.

3 липня 2024 року, за даними слідства, зв’язаних захисників відвели до господарського приміщення та розстріляли пострілами в потилицю.

Раніше за матеріалами СБУ до довічного ув’язнення засудили громадянина РФ Сергія Тужилова з позивним «Алтай». За даними слідства, він особисто вбив одного українського військовополоненого та допоміг організувати вбивства ще двох.

Усім п’ятьом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Дії двох із них додатково кваліфікували як пособництво у злочині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

СБУ продовжує заходи для притягнення підозрюваних до відповідальності. Розслідування проводять співробітники управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.