Сили оборони уразили дві російські РЛС, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі

Сили оборони України уразили дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та дві телекомунікаційні вежі з антенним обладнанням російських військ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, 15 жовтня та в ніч на 16 жовтня українські військові завдали ударів по низці військових об’єктів противника.
Зокрема, у Брянській області РФ уразили дві радіолокаційні станції поблизу Озарьонного та Трубчевська. Також у районі Новозибкова уразили станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.
Крім того, в окупованому Криму, поблизу Оленівки, під удар потрапили дві телекомунікаційні вежі з антенним обладнанням.
У Генштабі зазначили, що робота із ураження ключових військових цілей російської армії триває.
- У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил оборони України у районі населеного пункту Магри Краснодарського краю РФ уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У".