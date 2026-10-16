Сили оборони уразили дві російські РЛС, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі

Військові об’єкти розташовані у Брянській області Росії та в окупованому Криму.

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Сили оборони України уразили дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та дві телекомунікаційні вежі з антенним обладнанням російських військ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, 15 жовтня та в ніч на 16 жовтня українські військові завдали ударів по низці військових об’єктів противника.

Зокрема, у Брянській області РФ уразили дві радіолокаційні станції поблизу Озарьонного та Трубчевська. Також у районі Новозибкова уразили станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Крім того, в окупованому Криму, поблизу Оленівки, під удар потрапили дві телекомунікаційні вежі з антенним обладнанням.

У Генштабі зазначили, що робота із ураження ключових військових цілей російської армії триває.