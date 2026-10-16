На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили дві російські РЛС, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі

Військові об’єкти розташовані у Брянській області Росії та в окупованому Криму.

Сили оборони уразили дві російські РЛС, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та дві телекомунікаційні вежі з антенним обладнанням російських військ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, 15 жовтня та в ніч на 16 жовтня українські військові завдали ударів по низці військових об’єктів противника.

Зокрема, у Брянській області РФ уразили дві радіолокаційні станції поблизу Озарьонного та Трубчевська. Також у районі Новозибкова уразили станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Крім того, в окупованому Криму, поблизу Оленівки, під удар потрапили дві телекомунікаційні вежі з антенним обладнанням.

У Генштабі зазначили, що робота із ураження ключових військових цілей російської армії триває.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies