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Росія проводить дезінформаційні кампанії, спрямовані на дискредитацію української влади, маніпуляції довкола теми миру та виправдання ударів по українських містах.

Про це розповіла в.о. керівника Центру протидії дезінформації Анаїт Хоперія в ефірі телемарафону.

За словами Хоперії, один із напрямів російської пропаганди є просування наративу про нібито зацікавленість української влади та західних партнерів у продовженні війни заради прибутків. Такі твердження мають перекласти відповідальність за бойові дії з Росії як держави-агресора.

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Також Росія поширює заяви про нібито "нелегітимність" української влади та конспірологічні твердження на етнічному й релігійному ґрунті. За оцінкою ЦПД, ці наративи спрямовані на розкол українського суспільства.

Окремо російська пропаганда маніпулює темою енергетики та протиповітряної оборони. Зокрема, відключення електроенергії пояснюють нібито її продажем за кордон, замовчуючи наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, поширюють безпідставні звинувачення української ППО у нібито збитті повітряних цілей над житловими кварталами.

Ще один напрям – виправдання російських обстрілів. Ворожі медіа намагаються подавати кожен новий удар по українських містах як "вимушену відповідь" на дії України.

У ЦПД зазначають, що мета таких інформаційних операцій – підірвати довіру до українських державних інституцій, спотворити уявлення про події та зменшити міжнародну підтримку України. Для протидії дезінформації центр працює всередині країни та співпрацює з європейськими партнерами.